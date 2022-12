Arsène Wenger vindt WK-clash tussen Engeland en Frankrijk “finale avant la lettre” (en deelt steekje uit aan Rode Duivels)

Als er één man iets kan zeggen over de WK-clash tussen Frankrijk en Engeland, dan is het Arsène Wenger wel. “Het wordt een finale avant la lettre”, aldus de Fransman bij L’Equipe.

Zaterdagavond (20 uur Belgische tijd) staat in het Al Baytstadion in Al Khor met Engeland-Frankrijk de topaffiche van de kwartfinales op het programma. Engeland, de finalist van het laatste EK, en Frankrijk, de regerende wereldkampioen, zijn twee grootmachten in het wereldvoetbal maar troffen elkaar verrassend genoeg nog nooit in de knock-outfase van een groot toernooi. De laatste ontmoeting dateert van 2017, toen Les Bleus een oefenduel in het Stade de France wonnen met 3-2.

Frankrijk is ook zaterdagavond licht favoriet en dat komt vooral door de topvorm die Kylian Mbappé de voorbije wedstrijden etaleerde. De Franse spits is met vijf doelpunten voorlopig topschutter in Qatar en lijkt enorm gedreven om op zijn 23e voor de tweede keer wereldkampioen te worden.

© AP

“Er zijn veel overeenkomsten tussen Kylian en Thierry Henry”, aldus Wenger. “Thierry speelde ook aan de linkerkant toen hij begon en van daaruit naar binnen te komen, om zo op doel te kunnen schieten. Maar ik merk dat Kylian, zoals hij deed bij zijn eerste doelpunt tegen Polen, zich aanpast aan het feit dat keepers tegenwoordig een krulbal anticiperen om dan de bal in de korte hoek binnen te knallen. Zoals bij alle grote spelers heb je de indruk dat het voor hem makkelijk voetballen is en dat hij daardoor zelf bepaalt wanneer hij het verschil gaat maken.”

Om de aalvlugge PSG-spits af te stoppen, rekent Engeland op de ervaren Kyle Walker. Als de snelle rechtsachter van Manchester City erin slaagt het gevaar Mbappé te neutraliseren, is de Franse aanval al deels lamgelegd. Maar bondscoach Deschamps heeft nog andere ijzers in het vuur zoals Olivier Giroud, kersvers Franse topschutter aller tijden, en de altijd gevaarlijke Antoine Griezmann.

“Giroud… Voor hem moeten we op onze knieën gaan zitten. Het is absoluut fantastisch wat hij doet . Hij is iemand die zichzelf heeft opgewerkt door in zichzelf te geloven, terwijl hij altijd in twijfel werd getrokken. Dit mooie verhaal lijkt nog niet ten einde.”

Engeland rekent voorin op aanvoerder Harry Kane en het 19-jarige toptalent Jude Bellingham, die in Qatar de pannen van het dak speelt. “Kane lijkt een beetje op Karim Benzema, als een soort spits én nummer 10. Zijn snelheid van analyseren, zijn spelopvatting en diepgang zijn ronduit opmerkelijk.”

© AFP

Wenger denkt dat de Fransen hun wereldtitel gaan verlengen, ondanks de Engelse weerstand. In zijn analyse deelde hij tussen ook een steekje uit aan de Rode Duivels.

“Al zes maanden lang zeg ik dat Frankrijk zijn wereldtitel kan behouden, ondanks de afwezigen. De teleurstelling van het EK zorgde voor twijfel, maar het is een jonge groep, die honger heeft en die zich niet aan het einde van het avontuur voelt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Belgen”, aldus Wenger. “Je voelde dat zij stilaan aan het einde van hun Latijn waren, ze geloofden er niet echt meer in. Ik zou hieraan willen toevoegen dat Frankrijk een potentieel heeft, in termen van fysieke kracht, dat duidelijk superieur is aan dat van de andere teams met de mogelijke uitzondering van … Engeland. Op dit gebied kunnen de Engelsen, en met name Jude Bellingham, zeer efficiënt zijn. Daarom is Engeland misschien wel het team dat de meeste kans heeft om Frankrijk pijn te doen. Deze wedstrijd is sowieso een finale avant la lettre.”