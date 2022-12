Reconstructie van de chaotische ochtend waarop meer dan 100 fietsers op de spoed belandden: “Ik draaide mij om en er was alweer iemand gevallen”

Gent

Fietsers die met bosjes vallen en meer dan honderd mensen op de spoed met een waslijst aan breuken en kneuzingen. Vrijdag was het in Gent een de gevaarlijkste ochtendspitsen ooit. Een combinatie van regen en aanvriezende mist had het strooizout verschalkt. Terwijl ambulances niet wisten waar te beginnen, wierpen fietsers spontane ‘blokkades’ op. Reconstructie van een chaotische ochtend.