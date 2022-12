Emma Van Britsom komt met AA Gent Ladies geprikkeld aan de aftrap tegen ex-ploeg Club YLA: “Revanche nemen na de 0-6-thuisnederlaag in de heenronde”

“We konden tegen Eendracht Aalst, KV Mechelen en Sporting Charleroi met minder dan negen op negen niet tevreden zijn”, zegt de 24-jarige middenvelder van AA Gent. “We hebben de ambitie om mee te dingen naar een plaats in de play-offs, dus mogen we tegen de mindere goden geen steken laten vallen. We haalden uit dat drieluik veel positieve statistieken. We maakten dertien doelpunten en hielden achterin driemaal de nul op het bord. We mogen echter niet blind zijn voor de mindere punten. We pakten in iedere wedstrijd uit met één goede helft en één mindere. We hebben een jonge ploeg, die sterke momenten afwisselt met mindere periodes. We moeten proberen gedurende negentig minuten op een hoog niveau te presteren. In het andere geval wordt het moeilijk om tegen de topploegen punten te pakken.”

“Het is positief dat we sinds de competitiestart veel progressie maakten”, aldus Van Britsom. “We overleggen meer als ploeg. Er is meer rust aan de bal en we voetballen doelgerichter. In de eerste wedstrijden werd de bal te vaak en te verticaal naar de spitsen gespeeld. We hebben op de trainingen veel tijd besteed aan onze looplijnen en het positiespel. Iedereen weet nu beter waar en wanneer zij op welke plaats moet lopen. Dat moet ons in de komende maanden als groep nog sterker maken.”

Speciale wedstrijd

“Het duel met Club Brugge is voor mij een speciale wedstrijd”, bekent Van Britsom. “Ik ken er nog enkele speelsters, zoals doelvrouw Femke Schamp, Saar Verdonck, Jody Vangheluwe en Febe Vanhaecke. We zijn onszelf een klinkende revanche verschuldigd na de zware 0-6-thuisnederlaag in de heenronde. Het waren overdreven verliescijfers en zeker niet in verhouding met de kwaliteiten van beide teams. We zullen daarom zeker extra geprikkeld aan de aftrap komen. We hadden in de voorbije maanden af te rekenen met enkele blessures, maar intussen is iedereen opnieuw inzetbaar. Club Brugge is een rechtstreekse concurrent voor een plaats in de top zes, maar wij moeten vooral proberen om SV Zulte Waregem achter ons te houden.”