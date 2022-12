Vlaamse vrouw kreeg 18 jaar cel voor gruwelmoord op Ichelle, maar gaat in beroep: “Vervelend voor nabestaanden, maar we moéten dit doen”

De Vlaamse Sandra Hellemans (46) gaat in beroep tegen haar veroordeling tot 18 jaar gevangenisstraf voor de gruwelmoord op haar liefdesrivale Ichelle van de Velde (29). Ze hakte het lichaam van de Nederlandse in stukken en dumpte de lichaamsdelen in het kanaal. Maar ze blijft erbij dat er geen sprake is van voorbedachtheid. Er volgt dus een nieuw, pijnlijk proces voor de nabestaanden.

Sandra Hellemans werd twee weken geleden in de rechtbank in het Zeelandse Middelburg veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de dood van haar liefdesrivale Ichelle van de Velde. De jonge naaiatelierhoudster werd in december 2020 in Oostburg door de Vlaamse moeder van negen kinderen gruwelijk om het leven gebracht. Sandra gaf tijdens haar proces toe dat er een driehoeksverhouding was ontstaan tussen haar en Ichelle, en Felix (46), haar (ex)-man. Het trio had seks met elkaar, maar nadien werden Ichelle en Felix verliefd op elkaar, wat Sandra volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet kon verkroppen.

Volgens Sandra Hellemans viel Ichelle na een duw tijdens een ruzie tegen de radiator en verloor ze het bewustzijn. Nadien zou ze haar slachtoffer in paniek verstikt hebben. Ze ontkende tijdens haar proces de voorbedachtheid. Het lichaam van Ichelle bleef wel nog meer dan twee weken in een pashokje in de winkel van Sandra liggen, terwijl de moeder en broer van het slachtoffer haar daar nog gingen zoeken.

Volgens de rechtbank was er wel degelijk sprake van voorbedachtheid. Sandra Hellemans werd daarom veroordeeld tot 18 jaar cel, zoals het OM had gevorderd. Hellemans is het daar niet mee eens en gaat in beroep, zo bevestigt haar advocaat vrijdagmiddag. “Volgens ons kan er hoogstens doodslag bewezen worden, geen voorbedachtheid en dus ook geen moord”, stelt hij. “Wij vinden het ongelofelijk en onbegrijpelijk dat de rechtbank zich in de motivering vooral baseert op een dubieuze getuige, die zelfs het Openbaar Ministerie niet als geloofwaardig achtte. Wij zien dus geen andere keuze dan in hoger beroep te gaan.”

Gevolg: het proces zal dus opnieuw moeten moeten plaatsvinden. Een pijnlijke vaststelling voor de nabestaanden van Ichelle. “Wij begrijpen dat dit vervelend en niet prettig voor hen is. Maar als verdediging moeten wij dit wel doen”, stelt de advocaat nog.