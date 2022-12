Tuincentrum dat moest sluiten na politie-inval geeft dit weekend 3.000 kerstbomen gratis weg

Donderdagmorgen legde het parket van Charleroi naar aanleiding van enkele bouwovertredingen de sluiting van Famiflora in Moeskroen op. Sneu, zeker in de kerstperiode. Maar in plaats van kerstbomen te laten doodgaan, geeft het tuincentrum dit weekend 3.000 exemplaren gratis weg.

Met man en macht stormden donderdagmorgen politie en parket binnen bij Famiflora op de grens van Dottenijs en Estaimpuis. Het grootste tuincentrum van ons land zou verschillende bouwovertredingen na een jaar nog altijd niet in orde hebben gebracht. Een frituur zonder vergunning, niet-gekeurde elektriciteit en de opvang van water – het zorgde ervoor dat de instanties de zaak niet veilig achtten en een sluiting oplegden.

Disproportioneel, volgens het bedrijf. Volgens de autoriteiten kunnen ze pas weer open wanneer alles in regel gesteld is. “We hebben daar zelf nog geen zicht op”, zegt Fabien Sobiecki. “Het personeel mag wel nog binnen om de planten te bewateren en onze dieren te verzorgen, voor de rest is het afwachten.”

De maatregel heeft zijn repercussies. Zo is het volop kerstperiode. De periode van kerstbomen, maar die kunnen nu dus niet verkocht worden. Daarom beslist het tuincentrum om 3.000 echte kerstbomen zaterdag en zondag gratis weg te geven op de parking van de vestiging in Moeskroen. “Dinsdag waren ze bij de kweker, donderdag zijn ze hier toegekomen – het zijn dus superverse”, aldus Sobiecki. “Hoeveel ons dat kost weet ik niet, maar het is beter om ze weg te geven dan ze te moeten weggooien. Zo doen we er nog iemand plezier mee.”