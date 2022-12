Advocaat Nick Carter ontkent beschuldigingen, kerstspecial van Backstreet Boys geannuleerd

Donderdag was er plots het bericht dat een vrouw de zanger ervan beschuldigt haar seksueel mishandeld te hebben in 2001. In de aangifte van het vermeende slachtoffer Shannon Ruth is er ook sprake van drie anonieme klachten van vrouwen die hetzelfde meegemaakt zouden hebben tussen 2003 en 2006. Concrete bewijzen zijn er niet.

Volgens de advocaat van de zanger zijn de beschuldigingen niet nieuw. “We twijfelen er niet aan dat de rechtbank zich snel zal realiseren dat de beweringen van deze vrouwen vals zijn.” De Amerikaanse tv-zender ABC wil de zaak niet verder afwachten en schrapt een kerstspecial rond het nieuwe album van de Backstreet Boys. Die stond gepland voor 14 december. Het was onmogelijk om Carter uit de beelden te knippen.