Rode Duivels betalen vroegtijdige WK-exit cash en vallen uit top drie FIFA-ranking

Dat komt doordat zowel Frankrijk als Engeland zo dicht op ons genaderd zijn in de ranking dat ze allebei nog maar één zege nodig hebben om over ons te springen. Aangezien de twee landen tegen elkaar spelen, zal dat voor één van de twee zeker lukken. De keerzijde van de medaille is wel dat het andere land dan uitgeschakeld zal zijn en geen punten meer kan pakken, waardoor de Belgen het WK in principe zullen afsluiten als nummer vier van de wereld.

Nederland en Portugal kunnen ons in theorie ook nog voorbij op de ranking, maar dat zou dan wel met een serieuze krachttoer gepaard moeten gaan: Oranje heeft minstens een finaleplek nodig om ons voorbij te gaan, Portugal de eindzege.

De ranking van de wereldvoetbalbond wordt gebruikt om te bepalen wie reekshoofd is bij lotingen voor kwalificaties en groepsfases van landentoernooien. Door de hoge positie van de Rode Duivels op de wereldranking de voorbije jaren slaagden ze er telkens in de toplanden zo lang mogelijk te ontlopen. De volgende FIFA-ranking wordt gepubliceerd op 22 december.