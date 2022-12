RWDM rekent niet meer op Bryan Smeets: “Soms moet je afscheid nemen van goede spelers die door omstandigheden niet optimaal kunnen renderen”

“Bryan zit niet in de B-kern, maar traint wel apart van de groep”, sprak Euvrard. “We hebben besloten om de spelersgroep wat te verkleinen, we waren immers met 29. Het is een klein mirakel dat we met zo’n grote groep zulke stabiele resultaten hebben kunnen neerzetten. De beslissing om met een gereduceerde groep aan de slag te gaan, is natuurlijk genomen met het oog op de transferperiode die eraan zit te komen. Het is heel belangrijk om mensen in de groep te hebben die ten volle meegaan in dat project. Dat houdt inderdaad in dat we niet echt meer rekenen op Bryan. Luister, dit is niet iets persoonlijks ten opzichte van Bryan. Ik vind hem een zeer goede voetballer, maar soms kan het voorvallen dat een speler in een bepaalde club met een bepaalde cultuur niet zijn beste niveau kan halen. Dat zie je overal. Als dat het geval is, is het soms beter voor beide partijen om uit elkaar te gaan. Dat is hier nu het geval.”

Toch is Euvrard de Nederlander zeker ook dankbaar voor zijn prestaties in Molenbeek. “Ik ben Bryan erkentelijk voor wat hij ons gebracht heeft. Het respect dat ik voor hem als speler heb, zal blijven bestaan. Maar ik moet nu eenmaal beslissingen nemen die de doelstellingen van de club niet in gevaar brengen. Daar hoort soms bij dat je afscheid moet nemen van goede spelers die, door bepaalde omstandigheden, niet optimaal kunnen renderen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij beide partijen.”

Zes assists

Smeets was in mei van dit jaar de eerste zomerversterking van RWDM. Hij kwam toen over van Lommel SK, waar hij een half seizoen had gespeeld en meteen indruk had gemaakt. In veertien competitiewedstrijden was hij goed voor vijf assists, en ook in de verloren bekerwedstrijd tegen KV Kortrijk leverde hij een assist af.