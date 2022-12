Postbaas struikelt over krantenconcessie: Bpost en CEO Dirk Tirez gaan uiteen

Bpost en zijn CEO Dirk Tirez gaan uiteen. Hij zat nog maar anderhalf jaar in het zadel. Voor het postbedrijf dat dringend zijn Belgische organisatie moet herstructureren, is dit geen goed nieuws.

Het was de nieuwswebsite Business AM die vanochtend als eerste de kat de bel aanbond en meldde dat later vandaag de kop van CEO Dirk Tirez zou rollen. Zijn positie zou onhoudbaar zijn geworden door het onderzoek naar mogelijke wanpraktijken rond de concessie voor de distributie van kranten en tijdschriften. Eind oktober zette hij al tijdelijk een stap opzij.

Ondertussen is beslist dat de wegen van Bpost en Tirez uiteen gaan. Dat bevestigt Bpost in een mededeling. Deze voormiddag was er een raad van bestuur die toeval of niet zowat samenviel met het moment waarop het kernkabinet bijeenkwam.

Wat Tirez op dit moment verweten wordt, is nog onduidelijk. Bij Bpost liep een intern onderzoek naar mogelijke fouten die werden gemaakt bij het najagen van een nieuwe concessie voor de verdeling van kranten en tijdschriften. In de procedure werden mogelijk fouten gemaakt tegen de regels van de mededinging. De concurrentiewaakhond BMA deed onlangs in verband met dat onderzoek huiszoekingen bij uitgever DPG Media (Het Laatste Nieuws, VTM ...) en bij krantenverdeler PPP. Bpost zelf zei zijn medewerking aan dat onderzoek te verlenen.

Bij Bpost was er voordat de poppen aan het dansen gingen al bezorgdheid of een interne medewerker zijn boekje niet te buiten was gegaan. Die interne medewerker rapporteerde aan de directeur België bij Bpost, Jean Muls, die onlangs moest opstappen. De voorzitter van de raad van bestuur van Bpost nam de afgelopen weken het heft in eigen handen. Audrey Hannard werd door de PS aangeduid. De PS is een groot voorstander van het behoud van de distributieconcessie, omdat het voor jobs zou zorgen, tenminste toch op korte termijn. De opvolger van Tirez weet dus wat van hem verwacht wordt.

“Tot op het bot uitspitten”

Audrey Hanard, voorzitster van de Raad van Bestuur van Bpost: “We zijn bijzonder grondig in ons onderzoek en gaan tot op het bot, terwijl we meewerken met de bevoegde autoriteiten. We zien de ernst van de situatie in en beseffen dat het vertrouwen van onze klanten en medewerkers kan geschaad zijn door deze onthullingen.”

“Maar het is precies om de waarden waar Bpost en zijn medewerkers voor staan te beschermen dat we vastberaden zijn om dit tot het bot uit te spitten. Ondertussen nemen we de nodige maatregelen om het bedrijf door deze crisis te loodsen. Onze voornaamste doelstelling bestaat in het verzekeren van de continuïteit van onze diensten. We hebben het volste vertrouwen in de 36.000 medewerkers van bpostgroup, die gemotiveerd zijn om elke dag opnieuw ten dienste van onze klanten te staan en om, zoals altijd, een uitstekende dienstverlening te bieden. Onze operationele teams werken bijzonder hard tijdens deze meest cruciale periode van het jaar: de eindejaarspiek. Ik kan u verzekeren dat deze operationeel vlot verloopt in de drie business units.”

Bpost laat weten dat Philippe Dartienne, CEO ad interim, samen met de leiders van de 3 business units Bpost Belgium, E-Logistics Eurasia en E-Logistics North America het momenteel overneemt.

“Betreurenswaardig”

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter laat in een eerste reactie weten dat ze het onbegrijpelijk vindt dat er ontoelaatbare praktijken hebben plaatsgevonden bij Bpost onder de leiding van Dirk Tirez. “Een bestuurder van Bpost is een bestuurder van een overheidsbedrijf en dan moet je net het goede voorbeeld geven. Uit de analyse van de raad van bestuur maak ik op dat dit niet het geval was waardoor er voor hem geen toekomst meer is bij Bpost”, klinkt het.

“Bpost is de komende weken meer dan ooit aanwezig aan alle Belgische voordeuren met nieuwjaarswensen en eindejaarpakketjes. Alle postbodes en pakjeskoeriers krijgen nu opnieuw te horen dat hun grote baas vertrekt omdat hij geen voorbeeldrol aannam. Ik vind dat bijzonder betreurenswaardig. Tirez had de opdracht om de rust aan de top te doen wederkeren en het bedrijf verder te transformeren, maar opnieuw worden we geconfronteerd met wantoestanden.”

De Sutter gaat verder: “Dirk Tirez stond niet alleen aan het hoofd van een bedrijf dat in België 27.000 werknemers telt, hij stond ook voor een belangrijke opgave: Bpost moet antwoorden vinden op een complexe realiteit. Wij kopen steeds meer pakjes online in een samenleving die moet vergroenen en waarin iedereen digitaal mee moet kunnen.”

“In die zin vertrouw ik erop dat de raad van bestuur en het directiecomité het algemeen belang en de continuïteit van het bedrijf voor ogen houden en handelen in samenspraak met de bevoegde autoriteiten. Ik sta resoluut aan de kant van de bestuurders die kiezen voor klare wijn, die tot op het bot willen gaan om elke vorm van ontoelaatbaar gedrag bloot te leggen en elke steen willen omdraaien in het intern en extern onderzoek dat loopt naar deze kwestie.”