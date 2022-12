Hoe Netflix-serie Harry & Meghan wel harten lijkt te veroveren in de VS

‘Harry & Meghan’, de documentaire over de hertog en hertogin van Sussex, heeft in Groot-Brittannië voor verontwaardiging gezorgd. Maar in de Verenigde Staten wordt het stel gezien als een “sprookjeskoppel” dat de “pr-strategie” aan het winnen is.

Volgens Good Morning Britain-correspondent Noel Philips kan de nieuwe Netflixserie, waar donderdag de eerste drie afleveringen van uitkwamen, rekenen op “gemengde reacties” in de Verenigde Staten. Maar tegelijkertijd zou het verhaal ook “aanslaan” bij het publiek.

“Het overweldigende gevoel is dat het koppel de pr-marketingstrategie aan het winnen is. Harry en Meghan herschrijven niet alleen het koninklijke verhaal dat we allemaal kenden tot nu toe, maar ze creëren dit gloednieuwe Amerikaanse sprookje en dat lijkt bij veel mensen aan te slaan. Zo sprak ik eerder met een vrouw die met tranen in de ogen naar de serie had gekeken en zei dat dit echt couple goals was.”

“Een andere man zei dat hij veel drama had verwacht en hij vroeg me vervolgens: Is jullie land echt zo bevooroordeeld en achterhaald als het om afkomst gaat?” Philips zei vervolgens dat hij met een familielid van George Floyd had gesproken. “We nemen ze graag over als Groot-Brittannië niet van hen wil weten”, zou die persoon gezegd hebben.

LEES OOK. Na 3 uur kijken naar Harry en Meghan blijven we achter met een wrang gevoel: “Zelfreflectie is onbestaande. Zelfbeklag des te meer” (+)

Voorzichtiger

Ook andere presentatoren wezen op het belang van de serie. Zo zei Gayle King van CBS, presentatrice en vriendin van Markle, dat het “een goede zaak was” dat het paar “eindelijk z’n zegje heeft kunnen doen”. CBS correspondent Holly Williams gaf aan dat het “een prachtig geproduceerde” serie was die “ons liet binnenkijken bij het koppel dat het slachtoffer is geworden van de pers”. “Sommigen zullen zeggen dat het een high end reality show is, maar het is ook een scherpe kritiek op de Britse roddelmedia en de relatie met de koninklijke familie”, zei ze.

Anderen waren dan weer voorzichtiger. Zo verwees Keir Simons, correspondent voor NBC Today, naar de beweringen van de royals dat niemand van hen benaderd werd voor commentaar, hoewel Netflix zegt dat ze geen bijdrage wilden leveren. Correspondent Katie Nichol wees er ook op dat het koppel een mooie som heeft ontvangen voor het maken van de docu. Volgens NBC News biedt de serie ook “weinig nieuwe informatie” over het stel.

LEES OOK. Wat Netflix niet vertelt: op haar eerste Harry-date woonde Meghan nog samen met een kok (+)