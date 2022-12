Portugese sportkrant komt met nieuw verhaal rond Cristiano Ronaldo: “Assistent van CR7 in Qatar ergert ploegmaats bij Portugal”

De Portugese sportkrant Record, die in wereldprimeur wist dat Ronaldo tegen Zwitserland op de bank zou starten, heeft ondanks de ontkenning door Portugees bondscoach Fernando Santos het verhaal herbevestigd dat Cristiano Ronaldo daags voordien (even) dreigde met een vertrek uit Qatar. Record brengt ook een nieuw verhaal over vermeende spanningen rond CR7. De aanwezigheid van Ronaldo’s persoonlijke assistent zou sommige ploegmaats ergeren.

Zoals zo vaak met verhalen tijdens grote tornooien waarbij partijen elkaar tegenspreken, is het soms decennia wachten eer de waarheid aan het licht komt. Record beweert sterk in zijn schoenen te staan over het verhaal dat Ronaldo een verhit gesprek had met bondscoach Fernando Santos en even gedreigd zou hebben met een vertrek uit Qatar toen hij zijn bankzitterstatuut vernam voor de partij tegen Zwitserland. “Hij realiseerde zich echter snel dat hij het gezien de timing niet kon maken en krabbelde terug”, schrijft de krant. Adjunct-hoofdredacteur Sérgio Krithinas gaf in een video meer details bij het verhaal dat van “meer dan één bron komt”.

Zowel de Portugese bond (in een statement) als Fernando Santos (op zijn persbabbel) hebben het verhaal echter formeel ontkend.

Record komt tegelijk met een nieuw verhaal over (vermeende) wrevel rond primus inter pares Cristiano Ronaldo. Spilfiguur is Ricardo Regufe, die in het verleden als “Sports Manager Marketing Football Portugal” van shirtsponsor Nike met de Portugese nationale ploeg meereisde, maar sinds 2018 persoonlijk assistent is van Cristiano Ronaldo, aldus zijn eigen Linkedin-pagina.

Volgens Record zouden sommige ploegmaats bij Portugal zich ergeren aan de aanwezigheid van Regufe, terwijl het andere spelers niet is toegestaan om mensen uit de eigen entourage mee te nemen. Regufe zou op wedstrijden plaatsen innemen die gereserveerd zijn voor spelers en op zijn sociale media is te zien dat hij in Qatar geregeld nabij Ronaldo vertoeft. Twee weken geleden postte hij een foto van zichzelf in een polo van Portugal, wandelend met de ploeg en als commentaar: “Dat vandaag het begin moge zijn van het WK 2022 dat ons zal leiden naar de verwezenlijking van onze grote droom.”

Bondscoach Fernando Santos heeft genoeg van al die vragen en verhalen over Ronaldo, die al twee weken de media beheersen, en riep op om Ronaldo met rust te laten.