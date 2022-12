Opgelet: ook vanavond en morgenvroeg is het in heel het land glad en gevaarlijk op de weg

Na de gevaarlijke ochtendspits van vandaag, waarbij alleen al in Gent meer dan 100 fietsers op de spoed belandden, is het ook vanavond en morgenochtend opletten geblazen in het verkeer. Het KMI waarschuwt opnieuw voor gladde wegen door de vorming van rijm- en ijsplekken. Ook kan het plaatselijk glad zijn door aanvriezende mist. In het hele land is code geel van kracht.

Wie vanavond, vannacht, of zaterdagochtend de baan op moet, rijdt maar beter voorzichtig. Vanaf het einde van de namiddag, ’s avonds en tijdens de nacht kunnen rijm- en ijsplekken zich vormen, waarschuwt het meteorologisch instituut vrijdagmiddag. “Vooral op de natte wegdelen, veroorzaakt door neerslaande vochtigheid uit de atmosfeer of door een lokale bui in het westen van het land, is het uitkijken voor gladheid”, meldt het KMI.

Bovendien vormt er zich vanavond en vannacht opnieuw aanvriezende mist. Overal is er kans op mist, maar de dichtste mist zou zich vooral in Laag- en Midden-België vormen, weet de weerkundige dienst. “Ook zaterdag starten we met negatieve temperaturen en dus kunnen nevel en mist aanvriezen en zorgen voor gladde wegen”, waarschuwt weerman Frank Deboosere. Later op de dag vergroot vooral in het westen en uiterste zuiden van het land de kans op opklaringen. Maxima schommelen rond het vriespunt in het ­binnenland.

KMI

Zondag verloopt somber en grijs. Plaatselijk kan er zelfs wat sneeuw dwarrelen, bij maxima rond het vriespunt. Maandag verdwijnt het ochtendgrijs om plaats te maken voor de zon, maar het blijft koud. Dinsdag en woensdag kijken we alweer naar lage wolken, eventuele sneeuw zou dan volgens de laatste voorspellingen net ten zuiden van Vlaanderen passeren.

Vanochtend was het in Gent een de gevaarlijkste ochtendspitsen ooit, nadat een combinatie van regen en aanvriezende mist het strooizout had verschalkt. Fietsers vielen met bosjes en meer dan honderd mensen belandden op de spoed met een waslijst aan breuken en kneuzingen.