Canadees Liam Fraser hoopt na WK-avontuur in Qatar op basisplaats: “Concentreer me nu opnieuw op SK Deinze”

“Het was in Qatar een geweldige belevenis”, zegt Fraser. “Je beseft pas de magie en de grootsheid van het WK wanneer je er als speler middenin zit. Je loopt tussen de beste spelers van de wereld. Ik kreeg onder anderen van mijn ploegmaats bij Deinze veel positieve reacties over de prestaties van de Canadese nationale ploeg. Zij waren aangenaam verrast over ons niveau. Zij hadden niet verwacht dat wij zo sterk voor de dag zouden komen. Ik had gehoopt om in Qatar enkele minuten op het veld te staan. Die droom is niet uitgekomen, maar ik ben een mooie ervaring rijker.”

“Ik kan me nu opnieuw concentreren op Deinze. Ik kan niet in het hoofd van de coach kijken, maar hoop zondag op een basisplaats. Ik ben fysiek in orde en heb veel goesting om opnieuw competitiematchen te spelen. Wij wonnen de heenmatch tegen Lommel met 3-0 en mogen ons aan een geprikkelde opponent verwachten. Het zal er zondag opnieuw op aankomen om geen ruimte weg te geven aan de tegenstander. Dit geldt voor ieder duel in onze reeks. In het andere geval vraagt men om problemen”, besluit Fraser.

Geen glazen bol

“We staan net als voor de uitwedstrijd bij Excelsior Virton opnieuw voor een sleutelwedstrijd”, meent coach Marc Grosjean. “Bij een nederlaag tegen Virton kwamen we op de laatste plaats terecht, maar we wonnen die match met 0-1. Lommel staat op de zesde plaats en telt drie punten meer dan wij. Er zijn na dit weekend nog vijf competitieduels af te werken. Bij een nederlaag loopt onze achterstand op tot zes punten, waardoor het moeilijk wordt om de play-offs te halen. Bij een gelijkspel of winst blijven we in strijd voor een plaats in de top zes. Ik weet nu niet wat ik na zeventig minuten bij een 0-0- of 1-1-tussenstand zal doen. Ga ik in de slotfase voluit voor het offensief, of wil ik dat ene punt vasthouden? Dit zal veel van onze prestatie op dat moment afhangen. Hebben we het moeilijk of voelen we dat er meer in zit ? Ik heb geen glazen bol.”

“Wij hebben onze lessen getrokken uit de nederlaag tegen SK Beveren. We wisselden te veel goede momenten af met mindere. We incasseerden een derde doelpunt op het moment dat we dicht bij de 2-2-gelijkmaker kwamen. We moeten over negentig minuten standvastiger worden”, besluit Grosjean.