WK RETRO. Hoe de Braziliaan Garrincha, ster van het WK 58, in Zweden een buitenechtelijk kind achterliet: Ja, mijn vader heeft zijn portie fun wel gehad”

In juni 1958 wordt Brazilië voor het eerst wereldkampioen. In Zweden slalommen Pelé en Garrincha voorbij de rest van de wereld. Een jaar later keert die laatste voor een oefenwedstrijd terug naar Zweden. Garrincha kent er een fijne nacht, mét gevolgen. Dat gevolg is vandaag 62 jaar, heet Ulf Lindberg en woont nog steeds in Zweden. “Pelé zei dat ik op mijn vader lijk.”