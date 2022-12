België is twee Nationale Parken rijker

Totnogtoe had ons land maar één Nationaal Park: Hoge Kempen in Limburg. L’Entre-Sambre-et-Meuse is een gebied van zo’n 2.200 vierkante kilometer tussen Samber en Maas. Het park heeft echter geen duidelijke grenzen. In het gebied liggen de meren van Eau d’Heure, een toeristische trekpleister. Er zal de komende jaren worden gewerkt aan de versterking van de ecosystemen en het behoud van bossen, rivieren en valleien.

Ook de Vallée de la Semois heeft geen duidelijke grenzen. Hier zal, onder meer rond de gemeenten Bertrix, Bouillon en Chiny worden gewerkt aan het evenwicht tussen natuur en toerisme.

Beide gebieden krijgen nu 13 miljoen euro extra steun, plus 1,4 miljoen euro voor de uitbouw van toeristische infrastructuur.

Twee andere dossiers haalden het niet: het Woud van Anlier en de Hoge Venen. Zij kregen wel 250.000 euro om hun dossier op te starten en nog eens 250.000 euro om dat verder uit te werken.

De erkenning van twee nieuwe Nationale Parken maakt deel uit van het Waalse relanceplan, deels gefinancierd met Europese middelen.