Kraakpand waar 800 vluchtelingen verblijven, baart zorgen: “Ik vrees dat er eerst iemand moet sterven voor de politiek echt ingrijpt”

In Schaarbeek is het erg slecht gesteld met de gezondheidssituatie van zo’n 800 vluchtelingen in een kraakpand in de Paleizenstraat. Het Nieuwsblad merkte eerder al op dat er ziektes als schurft en tuberculose de ronde deden in het gebouw, maar de situatie is er intussen niet op verbeterd. Zo bewijst het rapport van een screening die burgemeester Cécile Jodogne (DéFi) liet uitvoeren.

Begin oktober namen de eerste vluchtelingen hun intrek in het kraakpand en sindsdien kwamen er almaar meer mensen bij. Naar schatting verblijven er nu zo’n 800 vluchtelingen in het oude kantoorgebouw in de Paleizenstraat. “Veel te veel voor een gebouw waar amper sanitair is”, zegt Marie Doutrepont, de advocate van verschillende vluchtelingen in het pand.

Veel mensen in een kleine ruimte, zonder veel hygiënevoorzieningen. Het hoeft niet te verwonderen dat ziektes hier makkelijk de ronde doen. Artsen van de Gemeenschapscommissie stelden tijdens een screening verschillende gevallen van schurft, tuberculose en difterie vast. In hun rapport stond te lezen dat naar schatting zo’n 225 van de 250 Afghanen in het gebouw zouden lijden aan schurft. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een risico op ‘superinfectie’.

Vanaf 19 december weer op straat

De situatie is al langer zorgwekkend, zegt Doutrepont. “Het gaat over allerlei ziektes waarbij de besmette personen in strikte afzondering zouden moeten geplaatst worden, maar dat is absoluut niet mogelijk als je met twintig in een klein kamertje slaapt.”

Door de koude en de voorspelde winterse buien ziet het er niet naar uit dat de situatie er snel op zal beteren. Doutrepont verwacht zelfs dat de komende dagen nog extra mensen hun toevlucht zullen zoeken tot de relatieve warmte van het kantoorgebouw in de Paleizenstraat. Al is dat in principe nog maar eventjes mogelijk. Vanaf 19 december verloopt namelijk de deadline van uitzetting. “Vanaf die dag kan de politie de bewoners uit het pand zetten”, licht Doutrepont toe. “Dan zullen de meesten weer op straat belanden.”

Eind oktober opende Artsen Zonder Grenzen een nieuw medisch punt voor vluchtelingen aan het Pachecogebouw in Brussel, maar vanuit de politiek ziet Doutrepont weinig initiatieven om het probleem te verhelpen. “In de regering zwijgt iedereen in alle talen over deze situatie. Ik vrees dat er eerst iemand zal moeten sterven voor er echt iets aan gedaan wordt.”

Nieuw zorgpunt

In het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor valt te horen dat de situatie hun wel degelijk zorgen baart. “Het is niet voor niets dat de staatssecretaris op de tafel van de regering heeft geklopt om meer opvang te realiseren. De regering heeft recent nog beslist om noodopvangsites te maken in Glons en Jabbeke”, zegt woordvoerster Sieghild Lacoere.

“Om de specifieke problemen in het kraakpand in Schaarbeek aan te pakken werken we aan een zorgpunt waar de verschillende diensten kunnen samenwerken. Vandaag wordt ook bekeken hoe snel mobiele zorgteams naar de Paleizenstraat kunnen gaan om mensen die dat nodig hebben te verzorgen.”