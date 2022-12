Kylian Hazard kon na zijn terugkeer nog niet zegevieren: “Misschien hadden we dit nodig om weer met de voeten op de grond te staan”

Kylian Hazard. “Misschien dat we na die achttien op achttien dachten we dat we onoverwinnelijk waren.” — © BELGA

Kylian, nul op zes tegen twee belofte-ploegen. Steken er stilaan twijfels de kop op?

“Dat zou ik niet zeggen, want we kennen onze kwaliteiten. Daarom ook dat we zo makkelijk kunnen toegeven dat onze wedstrijd tegen Jong Genk verschrikkelijk was. In alle betekenissen van het woord. Er was geen enkel positief ding dat we konden meenemen naar de toekomst. Van die wedstrijd vorig weekend tegen Club NXT kunnen we toch iets onthouden. Oké, we verloren opnieuw door twee domme fouten die we cash betaald hebben. Maar we hebben daar toch ook wat kansen gecreëerd.”

Twee competitienederlagen op rij, dat was toch al even geleden.

“Is het een gebrek aan goesting of een gebrek aan concentratie dat we tegen de U23-ploegen aan de dag leggen? Ik weet het niet. Feit is wel dat we dit seizoen tegen dat soort ploegen het slechtst presteren. Het lijkt wel alsof we hen niet serieus nemen. We leren maar niet uit onze fouten.”

Worden er dan vragen gesteld binnen de groep?

“Dat nu ook weer niet, maar het is wel een feit dat het niemand deugd heeft gedaan. We hebben een tikje geïncasseerd. Voelden we ons onoverwinnelijk na onze straffe achttien op achttien? Misschien. Als dat al zo was, dan staan we nu alvast weer met de beide voeten op de grond.”

Het was misschien niet slecht om nu al eens met de voetjes weer op de grond te komen.

“Het zou inderdaad vervelender geweest zijn als dit ons op het einde van het seizoen was overkomen. Ik meen te mogen stellen dat we ons ticket voor de play-offs al beet hebben, en dat was toch een eerste belangrijke doelstelling in ons seizoen. Als we dankzij die twee nederlagen herbronnen zijn, zodat we er straks weer fris tegenaan kunnen gaan, is dat positief.”

Voel jij je op dit moment ook fris? Je hebt weliswaar al tweemaal een halfuur meegespeeld, maar je bent wel een tijdje out geweest.

“Ik heb hard gewerkt, ook voor en na de trainingen, en zelfs individueel met de fysiektrainers. Ik doe mijn uiterste best om weer mijn beste fysieke vorm te vinden. Ik wil zo veel mogelijk spelen om het team zo goed mogelijk te helpen, ook al hebben ze zonder mij natuurlijk een straffe reeks neergezet.”

Je hebt zowaar de entree van het half dozijn Brazilianen gemist.

“Dat er kwaliteitsvolle spelers zijn bijgekomen, kan niets anders dan een uitstekende zaak zijn. Hoe meer ik met goede spelers kan spelen, hoe liever ik zal spelen. Ik kan alleen maar bevestigen dat het me heel veel plezier doet om met hen te spelen.”