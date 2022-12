Kinderopvang “met hoogdringendheid” gesloten na klacht over mishandeling: “Maar het was mijn eigen zoontje”

Gezinsopvang Tante Lore in Waregem is met hoogdringendheid geschorst door het Agentschap Opgroeien na een anonieme klacht dat de onthaalmoeder Hannelore Rondelé (28) een kind hardhandig behandeld zou hebben. “Onterecht”, zegt Hannelore. “Het was mijn eigen zoontje en ik heb hem gewoon in een stoel gezet en gezegd dat hij braaf moest zijn.”

Die melding dateert al van 28 juni. Een anonieme passant verklaarde dat Hannelore een kind ruw in een stoel zette en hard riep. Het Agentschap Opgroeien nam deze klacht ernstig en op 1 juli volgde een onaangekondigde inspectie. Daaruit kwamen heel wat grote en kleine inbreuken boven. Op het moment van de inspectie waren meer dan de acht toegelaten kinderen aanwezig in de opvang en er waren problemen met de hygiëne, veiligheid en administratie van de crèche.

Vooral de aantijging van mishandeling ontkent onthaalmoeder Hannelore Rondelé met klem. “Zelfs het gebruik van het woord ‘hardhandig’ vind ik al heel erg. Die beschuldiging is echt onterecht, ik ben er het hart van in. Het kind in kwestie was mijn eigen zoontje, hij heeft ADHD en had een heel drukke dag. Ik heb hem gewoon in zijn stoel gezet en gezegd dat hij braaf moest zijn.”

Overbezetting

“Ook ouders van andere kindjes in de crèche zeggen dat mijn schorsing onterecht is, ik heb veel steun aan hen. Met de andere vaststellingen van de inspectie ben ik volop bezig. De overbezetting is al opgelost. Die was er net in de periode dat een andere crèche ook tijdelijk dicht moest door overbezetting en ik ving kindjes van daar op. De zogezegd verwaarloosde tuin wordt momenteel heraangelegd en ook met mijn papieren ben ik bezig.”

“Toch ben ik sowieso tot 9 maart geschorst. Door de hoogdringendheid kan ik dat niet eerder laten opheffen. De aantijgingen zijn nochtans al van bijna een halfjaar geleden, zo dringend kan het toch niet geweest zijn? Bovendien kunnen mijn ouders nergens anders terecht. Alle andere crèches zitten vol tot 2024, ze moeten een beroep doen op hun ouders en grootouders.”