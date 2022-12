Bestuurders getuigen hoe wagen hen vlak voor dodelijk ongeval op E40 “met 200 km per uur voorbijvloog”

Er duiken getuigenissen op hoe de auto, die donderdag in een dodelijk ongeval betrokken was, op de E40 geracet zou hebben vlak voor het accident. Bij het ongeval, waarbij een dode en een zwaargewonde vielen, waren twee wagens betrokken. Het parket heeft de twee wrakken in beslag genomen.

“Hij vloog ons voorbij met 200 kilometer per uur vanochtend.” De getuigenissen op sociale media over een wagen die betrokken was bij het dodelijk ongeval op de E40 in Beernem afgelopen donderdag, laten weinig aan de verbeelding over. Volgens ooggetuigen was minstens één wagen aan het racen over de snelweg.

De twee wagens, die zwaar gehavend uit het ongeval kwamen, werden alleszins in beslag genomen door het parket in het kader van het onderzoek. “Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden en de precieze snelheid te onderzoeken. Beide voertuigen zijn ook in beslag genomen”, klinkt het daar.

Of de bestuurder met zijn wagen effectief aan het racen was, moet later nog blijken. Het ongeval heeft alleszins het leven gekost aan een 23-jarige Brit die op de passagierszetel van een BMW zat. De 21-jarige bestuurder liep zware verwondingen op, maar overleefde de crash. De 34-jarige bestuurder van de andere wagen, een Porsche, raakte lichtgewond.