Poetin dreigt ermee de oliekraan dicht te draaien: “Dat zal leiden tot catastrofale prijsstijgingen”

Het had wat voeten in de aarde, maar vorige week bereikten de landen van de G7, de Europese Unie en Australië een akkoord over een prijsplafond voor Russische olie. Voor een vat ruwe olie mag nu maximaal 60 Amerikaanse dollar betaald worden. Een bedrag dat iets onder de huidige marktwaarde ligt, waardoor Moskou zich momenteel nog geen al te grote zorgen maakt over hun inkomsten. “De maximumprijs komt ongeveer overeen met onze prijs”, zei de Russische president op een persconferentie bij een regionale top in de Kirgizische hoofdstad Bisjkek.

Al haalde hij wel fors uit naar de landen die het akkoord ondertekenden. “Ik heb altijd gezegd dat we simpelweg niet zullen verkopen aan landen die zulke beslissingen nemen. We zullen er over nadenken om de productie te verlagen”, zei hij. Concrete stappen daarvoor zullen de komende dagen in een decreet naar buiten worden gebracht. Een prijsplafond zal de wereldwijde olie-industrie in elkaar doen storten, waarschuwt hij. “Dat zal leiden tot een catastrofale stijging van de prijzen. Dit is een dom en slecht uitgedacht voorstel.”

“Verraad van Merkel”

Hij zei ook dat hij “teleurgesteld” was over een interview met voormalig Duits bondskanselier Angela Merkel, dat woensdag verscheen in Die Zeit. Daarin gaf ze aan dat de Minsk-akkoorden, die in 2014 en 2015 de vrede beslechtten tussen Rusland en Oekraïne, een poging waren om “Oekraïne tijd te geven” om zich beter te kunnen verdedigen.

Die uitspraak voelt als verraad, aldus Poetin, wat het moeilijker maakt om nu tot een onderhandelde vrede te komen. “Ik heb het al vaak gezegd, maar Rusland staat open voor gesprekken”, zei Poetin. “Het vertrouwen is bijna nul, maar uiteindelijk moeten we tot een overeenkomst komen om dit te stoppen.”