Energie-infrastructuur in Oekraïense stad Cherson zo goed als verwoest, zegt netbeheerder

De energie-infrastructuur rondom de Oekraïense stad Cherson werd “zo goed als verwoest” tijdens de terugtrekking van het Russische leger en de “complexe” situatie in Odessa, dat het doelwit was van aanvallen. Dat heeft netbeheerder Ukrenergo vrijdag meegedeeld.

“Maandag heeft de vijand nog toegeslagen. Het betrof opnieuw installaties van Ukrenergo, de onderstations van de hoofdlijnen, vooral in het zuiden van Oekraïne, en elektriciteitscentrales die werden beschadigd”, zei het hoofd van de netbeheerder.

Volgens Ukrenergo heeft de Oekraïense luchtverdediging voorkomen dat er nog meer schade is. De netbeheerder sprak over “meer dan duizend raketten en drones” die door Rusland zijn afgevuurd sinds 10 oktober, de datum waarop een eerste Russische aanval plaatsvond op een Oekraïense energievoorziening. De situatie is het meest precair in Odessa en de regio rond Cherson, waar het elektriciteitsnetwerk “zo goed als verwoest” is, aldus Ukrenergo.

De herstellingswerken in de regio’s Charkov in het noordoosten en Donetsk in het oosten “zijn ook complex”, klinkt het. Het hoofd van de netbeheerder laat weten dat “bijna alle waterkrachtcentrales beschadigd zijn en een beperkte capaciteit hebben om elektriciteit te produceren” vanwege de Russische aanvallen, die miljoenen Oekraïners in het donker en de kou plaatsen. Elektriciteit importeren uit andere landen in Europa is technisch gezien mogelijk, maar die is veel duurder, klinkt het.

Donderdag had de Russische president Poetin nog verzekerd dat zijn leger zich verder zal richten op de energie-infrastructuur in Oekraïne. De president ziet dat als een vergeldingsactie voor de aanvallen die Kiev volgens hem voerde op de Krimbrug. Die werd begin oktober gedeeltelijk verwoest door een vrachtwagenbom.