Koudere temperaturen, weinig wind en uitvallen van Tihange 1: piek in stroomprijzen verwacht

De voorbije dagen koerste de prijs van elektriciteit naar meer dan 400 euro per megawattuur in ons land, met pieken tot boven de 500 euro. Weinig zon en wind en dus amper hernieuwbare wind, in combinatie met erg koude temperaturen, maken dat stroom dubbel zo duur is als de voorbije weken.

Bovendien voert Frankrijk, dat kampt met kernreactoren die uit liggen wegens onderhoud en pannes, massaal veel elektriciteit in. Dat trekt ook de prijzen in de buurlanden op.

Begin volgende week wordt het extra spannend. Dat bevestigt hoogspanningsbeheerder Elia. “We verwachten begin volgende week, vooral in de avond, een piek in de stroomprijzen”, klinkt het bij de beheerder van het hoogspanningsnet.

De voorspelling is dat het volgende week nog wat kouder wordt, en dat ook België stroom zal moeten invoeren. “Mogelijk is er beperkt ook import nodig”, bevestigt een woordvoerster van Elia. “Het gaat om voorspellingen. Mogelijk is er ook geen import nodig, als het wat harder waait.” Problemen qua bevoorradingszekerheid dreigen er niet, verzekert de netbeheerder.

Ook het langer stil liggen van kernreactor Tihange 1 - die pas op 14 december zou heropstarten - leidt tot hogere prijzen. Marktenspecialist Matthias Detremmerie van leverancier Elindus gaat uit van de moeilijkste week van het jaar die eraan komt, met recordprijzen die in maak zijn. Sommige scenario’s gaan tot 1.500 euro per megawattuur in de avondpiek.