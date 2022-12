Hoe hard zullen we Eden Hazard missen? Wie neemt zijn plek in? Wie moet er nóg met pensioen? En welke coach maakt ons straks Europees kampioen – als dat überhaupt al kan? Hoog tijd voor een Duivelse rondvraag bij een panel van experts. “Verjonging is nodig, maar in maart ineens met Debast, Faes en Theate achterin gaan spelen: sorry, dat is niet realistisch.”