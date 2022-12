“Zijn zwaarste straf is niet de gevangenis, maar de waarheid dat hij de moeder van zijn kinderen heeft omgebracht.” Op de eerste dag van het assisenproces rond de ‘wonderbonenmoord’ gaven de advocaten van Pieter Platteeuw (37) onvermijdelijk toe dat hij schuldig is aan de dood op zijn vrouw Dana Van Laeken (36). “Dé moeilijke vraag is de strafmaat. Want deze zaak is niet zwart-wit.”