EMA: monoklonale antilichamen werken niet tegen nieuwe coronavarianten

Behandelingen op basis van monoklonale antilichamen blijken niet effectief tegen de nieuwe, steeds dominantere varianten van Covid. Daarvoor waarschuwt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) vrijdag. Talrijke monoklonale antilichamen bewezen in het verleden wél hun effect en werden door injectie of via infuus in ziekenhuizen ingediend tegen eerdere coronavarianten.