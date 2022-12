IN BEELD. Tranen bij Brazilië. Ploegmakkers kunnen Neymar niet troosten, zoontje van Ivan Perisic wel

De uitschakeling in de strafschoppenserie tegen Kroatië kwam als een mokerslag bij de Brazilianen. Na de gemiste strafschop van Marquinhos barstten de Brazilianen collectief in tranen uit, het contrast kon niet groter zijn dan na de eerste verlenging, toen Neymar Brazilië op voorsprong had gebracht met een heerlijke treffer. Sterspeler Neymar was ontroostbaar, wat zijn ploegmakkers ook probeerden, maar uiteindelijk slaagde een jongetje in Kroatisch shirt daar wel in. Het bleek Leo, het zoontje van Ivan Perisic.