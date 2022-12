Fotograaf krijgt doodsbedreigingen na rel over Balenciaga-campagne

Gabriele Galimberti, de fotograaf van de ophefmakende campagne van modemerk Balenciaga waarin bdsm-knuffelberen werden gebruikt, zegt dat hij doodsbedreigingen krijgt in de nasleep van het schandaal. Dat vertelde hij aan The Guardian.

“Ik krijg berichten als ‘we weten waar je woont’. ‘We komen jou en je familie vermoorden.’ ‘We gaan je huis afbranden.’ ‘Je moet zelfmoord plegen, fucking pedofiel.’” Dat vertelde hij aan de Britse krant.

De fotograaf werkte mee aan de campagne van Balenciaga die voor veel ophef zorgde. Op die campagnebeelden waren kinderen te zien die tassen in de vorm van knuffelberen vasthadden. Maar die knuffelberen waren uitgedost in BDSM-accessoires. Na de kritiek verontschuldigde het modemerk zich en trokken ze de stekker uit de campagne.

Galimberti verduidelijkte dat hij weinig te zeggen had over de inhoud van de foto’s. “Ik ben een documentaire fotograaf. Ik fotografeer wat ik daar aantref ... Voor mij maakt het geen verschil of de kamer rood of geel is.”

In het interview met de krant vertelde de fotograaf hoe er eerst etalagepoppen gebruikt werden in de set, die later vervangen werden door kinderen. “We namen wat foto’s en dan gingen de foto’s van mijn camera naar iemands computer en dan stuurden ze die foto’s naar het hoofdkantoor van Balenciaga,” zei hij. “Toen ze zeiden OK, hebben we gewoon de etalagepop vervangen door een echt kind.” De kinderen in de campagne waren volgens de fotograaf kinderen van medewerkers van Balenciaga en de ouders zouden niet geprotesteerd hebben. “Toen ze die tassen (de knuffelberen, red.) zagen, zei iedereen dat ze punk waren. Niemand had het ooit over BDSM.”

“Ik kan herkennen of we te ver gaan of niet, maar bij die gelegenheid vertrouwde ik hen en zag ik niets zo verkeerd,” zei hij. (sgg)