Uitschakeling Rode Duivels was (voor mannen) de meest deprimerende dag van de voorbije weken

Donderdag 1 december was voor Vlaamse mannen de meest deprimerende dag van de afgelopen weken. Dat blijkt uit een nieuwe barometer die ons mentaal welzijn opvolgt. Niet toe­vallig was dat de dag waarop de Rode Duivels werden uitgeschakeld op het WK.

Hoe gaat het nu eigenlijk met de Vlamingen, en in welke mate hebben de gebeurtenissen in de wereld een impact op hun emoties? Dat is wat een team van KU Leuven-psychologen in kaart brengt via een grootschalige, dagelijkse bevraging. Een gewogen panel van Vlamingen, een dwarsdoorsnede van de maatschappij, antwoordt elke dag via een app hoe ze zich voelen.

Eerste vaststellingen: het humeur van de Vlaamse mannen blijkt doorgaans iets beter dan dat van de vrouwen. Zij geven hun emotioneel welzijn sinds de opstart van het onderzoek bijna elke dag een significant hogere score dan vrouwen. Maar met één duidelijke dip: de dag van de uitschakeling van de Rode Duivels op het WK. Toen dook de barometer naar beneden, tot op het laagste niveau sinds de opstart.

Een dag later herstelde het humeur zich wel weer naar het normale niveau. Dat was een vrijdagavond. “We merken dat mensen zich tijdens het weekend beter voelen dan tijdens de werkweek”, zegt onderzoeker Merijn Mestdagh. “Dan valt de stress weg en maken ze zich minder zorgen. We hopen in de komende tijd nog beter zicht te krijgen op de invloed van gebeurtenissen op de mentale gezondheid van de bevolking.”

De onderzoekers roepen overigens iedereen die wil op om zich nog bij het onderzoek aan te sluiten. Door elke dag kort via een app aan te geven hoe je je voelt, en om de twee weken een iets langere bevraging in te vullen, krijg je ook zelf inzicht in je mentaal welzijn, beloven ze.