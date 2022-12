Na de schoenveter, de vernedering en de Rode Duivels nu ook de penaltyreeks: Brazilië beleeft tegen Kroatië al vijfde WK-trauma op rij

Topfavoriet Brazilië swingde in de achtste finales nog letterlijk en figuurlijk tegen Zuid-Korea, maar vrijdagavond kreeg het in de kwartfinale tegen Kroatië een ijskoude douche. Een gelijkmaker in de 116de minuut en een verloren strafschoppenreeks later is Brazilië opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld. Een vijfde WK-drama op rij voor de Goddelijke Kanaries sinds ze in 2002 wereldkampioen werden: tijd voor een overzicht.

1 juli 2006: de schoenveter van Roberto Carlos

Brazilië is op het WK in Duitsland van 2006 aangetreden als titelverdediger. Alles gaat aanvankelijk volgens plan voor de Seleção: in een groep met Australië, Japan en - jawel - Kroatië pakt het 9 op 9, de achtste finale tegen Ghana wordt vlot met 3-0 gewonnen. Het sterrenelftal met onder meer Ronaldinho, Ronaldo, Kaka en Adriano krijgt in de kwartfinale een moeilijkere klant: Frankrijk.

In een heruitgave van de WK-finale van 1998 zijn het opnieuw de Fransen die aan het langste eind trekken. Les Bleus winnen dankzij een… losse schoenveter. Op een vrije trap van Zinédine Zidane zit Roberto Carlos nog zijn veters te strikken, waardoor Thierry Henry helemaal alleen wordt gelaten en zomaar de enige goal van de match kan scoren (0-1).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

2 juli 2010: de dramatische avond van Felipe Melo

Vier jaar na het ongelukkige moment van Roberto Carlos is Felipe Melo de gebeten hond voor Brazilië. De Goddelijke Kanaries zijn opnieuw groepswinnaar geworden na zeges tegen Noord-Korea en Ivoorkust en een gelijkspel tegen Portugal. Chili wordt in de achtste finale over de knie gelegd met 3-0. Maar tegen Nederland gaat het in de kwartfinale plots helemaal mis.

Voor Brazilië lijkt er bij de rust geen vuiltje aan de lucht na een vroeg doelpunt van Robinho, maar in de tweede helft kantelt de wedstrijd compleet. Felipe Melo scoort eerst een eigen doelpunt - hoewel de goal op onverklaarbare wijze op naam van Wesley Sneijder komt te staan. Sneijder scoort daarna ook de 1-2. Nog eens enkele minuten later slaan de stoppen door bij Melo, die Arjen Robben omver maait en op zijn bovenbeen gaat staan. Melo krijgt rood, Brazilië kan niet meer scoren: Kaka en co zijn uitgeschakeld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

8 juli 2014: de totale vernedering tegen Duitsland

Brazilië mag in 2014 de Wereldbeker organiseren en heeft voor eigen volk maar één missie: winnen. Ze beginnen alvast goed door eerste te eindigen in hun groep (winst tegen Kroatië en Kameroen, gelijk tegen Mexico). Daarna volgen twee Zuid-Amerikaanse onderonsjes: in de achtste finales wordt Chili geklopt na strafschoppen, in de kwartfinale gaat Colombia met 2-1 voor de bijl. En dan komt de halve finale tegen Duitsland.

De zaadjes voor de Braziliaanse nederlaag worden al tegen Colombia geplant, want sterspeler Neymar valt geblesseerd uit. Thiago Silva, een andere sterkhouder, loopt een schorsing op nadat hij geel pakt. De Goddelijke Kanaries moeten het dus zonder twee cruciale pionnen doen. Maar ondanks de afwezigheid van Neymar en Silva is er maar één conclusie: wat zich op 8 juli 2014 afspeelt in Belo Horizonte, tart werkelijk alle verbeelding.

Brazilië komt al vroeg op achterstand. Geen ramp, tot halverwege de eerste helft een dolle fase volgt waarin de Duitsers viermaal scoren in amper zes minuten. Het Braziliaanse trauma is in eigen land dan al compleet, en er moet nog een uur gespeeld worden. Invaller André Schürrle scoort in de tweede helft nog twee keer. Pas in de 90ste minuut redt Oscar de eer voor Brazilië - maar kan dat wel in zo’n match? De cijfers gaan de wereld rond en de geschiedenisboeken in. 1-7.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

6 juli 2018: de magische avond van de Rode Duivels

Bijna dag op dag vier jaar na het drama tegen Duitsland is Brazilië er weer in geslaagd om de kwartfinales te bereiken. Op het WK in Rusland maakt het een matige start tegen Zwitserland (1-1), maar de Seleção wordt toch weer groepswinnaar door zeges tegen Costa Rica en Servië. In de achtste finales wordt Mexico met 2-0 geklopt. En daarna volgt een historische clash met… België.

De Rode Duivels zijn uit op revanche. Zestien jaar eerder hadden de Brazilianen hen immers uitgeschakeld op het WK, onder meer nadat een geldig doelpunt van Marc Wilmots afgekeurd werd door ref Peter Prendergast - een naam die ze in België nooit meer vergeten. Maar de Duivels krijgen hun revanche. Fernandinho maakt al vroeg een eigen doelpunt, Kevin De Bruyne zet de Belgen even later helemaal op rozen met een fenomenaal afstandsschot.

LEES OOK.16 jaar nadat hij staatsvijand nummer één werd, supportert Prendergast voor België: “Maar ik heb geen spijt van mijn beslissing”

Bij het ingaan van het slotkwartier zorgt Renato Augusto voor de Braziliaanse aansluitingstreffer, maar de Duivels houden stand. Niet in het minst dankzij Thibaut Courtois, die in de 93ste minuut nog een geweldige redding uit de handschoenen schudt op een schot van Neymar. Terwijl België helemaal op zijn kop staat, druipen de Brazilianen alweer vroegtijdig af.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

9 december 2022: het penaltydrama tegen Kroatië

Twintig jaar nadat Brazilië zijn laatste wereldtitel veroverde, lijkt het in Qatar eindelijk nog eens écht te kunnen voor de Goddelijke Kanaries. Richarlison rolt Servië op in de eerste groepswedstrijd, Casemiro beslist de match tegen Zwitserland met een heerlijke pegel. Dat het B-elftal nadien in extremis verliest van Kameroen, lijkt hen niet te deren. In de achtste finale maakt Brazilië immers al in de eerste helft brandhout van Zuid-Korea met vier doelpunten (eindstand 4-1).

Het zet hun status van topfavoriet alleen maar kracht bij, maar dan komt tegen Kroatië plots de dreun. Brazilië ontwikkelt wel de beste kansen, maar kan niet voorbij doelman Dominik Livakovic komen. In de verlengingen slaagt Neymar er met een stukje magie dan eindelijk in. 1-0 en de wedstrijd lijkt gespeeld, maar de Kroaten veren toch nog recht. Invaller Bruno Petkovic zorgt in minuut 116 voor de gelijkmaker.

Zo komt het tot een strafschoppenreeks. Voor Brazilië gaat het al meteen mis wanneer Rodrygo de eerste penalty op Livakovic schiet. Bij de Kroaten gaan de elfmeters er wel in: vier keer op rij wordt er gescoord, waardoor het voor Marquinhos - de vierde Braziliaanse strafschopnemer - erop of eronder is. Zijn penalty belandt op de paal. Het gerinkel weergalmt in het stadion. En terwijl de uitzinnige Kroaten vieren, huilt Brazilië. Al voor de vijfde keer op rij. Die zesde ster komt er ook nu niet.