Braziliaans bondscoach Tite bevestigt vertrek na uitschakeling tegen Kroatië: “Maar ben niet alleen schuldig”

Bondscoach Tite heeft vrijdag na afloop van de nederlaag van Brazilië in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Kroatië zijn afscheid bij de Seleçao aangekondigd. De coach slaagde er niet in de hooggespannen verwachtingen waar te maken. “Ik doe me niet beter voor dan ik ben”, zei hij na afloop. “Ik neem de hoofdschuld op mij, maar we zijn uiteindelijk allemaal samen verantwoordelijk.” Tite was bondscoach van Brazilië sinds juni 2016.

Vier jaar geleden in Rusland eindigde het avontuur voor de Brazilianen op het WK in de kwartfinales, tegen de Rode Duivels. In Qatar was Kroatië in hetzelfde stadium de boeman. De Kroaten haalden het vrijdag na strafschoppen na een 1-1 stand na verlengingen.

“We kunnen niet anders dan dit resultaat respecteren”, zei Tite na de match op de persconferentie. De bondscoach kreeg de vraag waarom Neymar geen strafschop trapte. “Hij was als vijfde aangeduid”, verklaarde Tite. “De vijfde penalty is meestal de meest cruciale, dan is de druk het grootst. Maar we raakten niet tot de vijfde. Alle nederlagen zijn pijnlijk, vooral als je een doel voor ogen hebt en daar vier jaar naartoe werkt.”