Antwerpen en Brussel zetten zich schrap voor match van Marokko: “Maar het heeft geen zin om te speculeren over wat kan gebeuren”

Na de incidenten tijdens en na de vorige wedstrijden van Marokko op het WK in Qatar wordt in Brussel en Antwerpen opnieuw gevreesd voor rellen en vernielingen. Deelsteps en -wagens worden preventief weggehaald, terwijl de politie en handelaars op het ergste zijn voorbereid. Ze hopen dat ouderen, vrijwilligers en straathoekwerkers een escalatie kunnen voorkomen.

De kwartfinale tussen Marokko tegen Portugal, die zaterdagnamiddag om 16 uur van start gaat, wordt beschouwd als een wedstrijd met verhoogd risico. Ongeacht winst of verlies wordt verwacht dat grote groepen supporters van Marokkaanse afkomst zullen samentroepen in de binnensteden.

In Brussel bereidt de politie zich voor op mogelijke incidenten. “Agenten zullen in de hoofdstad zichtbaar aanwezig zijn op het terrein”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “De verschillende politiezones werken hiervoor samen met de federale politie. Er is ook overleg geweest met mensen uit de Marokkaanse gemeenschap. De coördinatie zal gebeuren vanuit het regionaal crisiscentrum, waar alle betrokken partners aanwezig zullen zijn.”

Ook de Brusselse burgemeester Philippe Close zal de situatie van daaruit opvolgen. “In het crisiscentrum worden camerabeelden geanalyseerd en zal de burgemeester samen met de korpschefs beslissen waar er ingegrepen moet worden”, zegt woordvoerster Carole Poncin van het kabinet van Close. “De aanpak zal vergelijkbaar zijn met die van de vorige matchen van Marokko op het WK. Het heeft geen zin om op voorhand te speculeren over wat er al dan niet kan gebeuren.”

Mensenketting

Ook de Antwerpse politie maakt zich op voor als het zaterdag uit de hand zou lopen. Op 6 december werden in Antwerpen enkele tientallen personen opgepakt, onder meer nadat op het Kiel een politiekantoor werd belaagd na de wedstrijd tussen Spanje en Marokko. “Maar het overgrote deel van de mensen heeft er een feest van gemaakt”, benadrukt Willem Migom van de Antwerpse politie.

Op sinterklaasdag werden tijdens de viering van de Marokkaanse overwinning op het Kiel projectielen gegooid naar agenten en het politiekantoor.

“Wij maken een analyse en bepalen op basis daarvan onze inzet. We hebben de voorbereidingen getroffen die we nodig achten en zullen paraat zijn”, aldus Migom. Hij looft ook de inspanningen van ouderen én jongeren uit de Marokkaanse gemeenschap, die met een mensenketting de gemoederen wisten te bedaren. “We staan in nauw contact met jeugdwerkers en straathoekwerkers, die confrontaties proberen te vermijden. We kunnen alleen maar toejuichen dat er mensen zijn die aanmanen tot kalmte.”

Uit angst voor rellen na de match van zaterdag moeten in Brussel deelwagens en -steps uit het straatbeeld verdwijnen in bepaalde buurten, om te vermijden dat dergelijke voertuigen opnieuw in vlammen opgaan zoals in de hoofdstad gebeurde na het duel tussen de Rode Duivels en Marokko.

Heethoofden gooiden tijdens de rellen in de hoofdstad op 27 november deelsteps op een hoopje en staken ze in brand. — © BELGA

Van een rode deelauto van Poppy die vernield, op zijn dak gekanteld en tot slot in brand werd gestoken, gingen indrukwekkende beelden de wereld rond. “Die vandalenstreken werden vanuit alle kanten gefilmd met smartphones, gedeeld op internet en dat alles leverde spectaculaire televisiebeelden op”, zegt Poppy-CEO Sylvain Nizet.

“Uiteraard hebben we aangifte gedaan bij de politie, maar ik verwacht niet dat de daders gevat zullen worden. We draaien zelf op voor de vernielde wagen, die is total loss. Dit kost ons zo’n 10.000 euro. Het is frustrerend, maar onze firma telt 950 voertuigen, dus financieel is dit geen onoverkomelijke ramp. Maar iedereen hoopt nu dat het zaterdag vooral een feest wordt”, besluit Nizet.