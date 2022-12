Sammy Mahdi (CD&V) trekt voluit de kaart van kernenergie: “We moeten zo veel mogelijk centrales openhouden tot 2045”

Met de moed der wanhoop probeert Sammy Mahdi zijn partij CD&V opnieuw sexy te maken. De voorstellen over energie, arbeidsmarkt en fiscaliteit vliegen in het rond. Maar CD&V zakt net dieper en dieper weg in de peilingen. Mahdi vraagt tijd, maar ziet met lede ogen aan dat Vlaams Belang en Vooruit nu al aansturen op een tweestrijd. “Conner Rousseau maakt Tom Van Grieken alleen maar groter.”