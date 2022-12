600.000 euro cash gevonden en vicevoorzitter Europees Parlement opgepakt: mengde Qatar zich in Europees Parlement door omkoping en corruptie?

Het federaal parket onderzoekt de mogelijke omkoping van leden van het Europees Parlement door Qatar. Na een reeks huiszoekingen waarbij 600.000 euro cash werd gevonden, is ook een vicevoorzitter van het Europees Parlement opgepakt. Ze is bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten.

“Onderzoekers van de federale gerechtelijke politie vermoeden al meerdere maanden dat een land van de Perzische Golf probeert de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden”, klinkt het bij het federaal parket van ons land, “en dat door het betalen van grote geldsommen of het aanbieden van grote geschenken aan derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement.” Het parket opende een gerechtelijk onderzoek naar feiten van criminele organisatie, corruptie en witwassen. Het specifieke land dat zich probeert in te mengen werd niet genoemd, maar het gaat om Qatar, waar momenteel het WK voetbal wordt gespeeld.

Speurders voerden vrijdag zestien huiszoekingen uit in het Brusselse en pakten daarbij vier mensen op. Een van hen is Eva Kaili, sinds dit jaar vicevoorzitster van het Europees Parlement en bevoegd voor de betrekkingen met het Midden-Oosten. De Griekse sociaaldemocrate werd later op de dag uit haar partij gezet. “De vier personen werden meegenomen voor verhoor en kunnen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter”, verklaarde het federaal parket. Om er meteen aan toe te voegen dat bij de huiszoekingen speurders ongeveer 600.000 euro aan cash geld in beslag namen. Een half miljoen euro daarvan zou gevonden zijn in het huis van het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri

Het gerecht pakte volgens de geruchten ook een lobbyist en Luca Visentini op, dat is de secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen (ITUC) met 200 miljoen leden wereldwijd.