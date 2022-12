Europa verplicht fabrikanten om batterijen te vergroenen

De Europese Unie gaat productenten verplichten om alle batterijen milieuvriendelijker, makkelijker te vervangen en recycleerbaar te maken. Daarvoor is vrijdag een akkoord bereikt tussen het Europees Parlement en de lidstaten, dat inzet op de circulaire economie om de batterijproductie in Europa te stimuleren.

De tekst, die na lang onderhandelen is aangenomen, bestrijkt de hele cyclus van de batterij, van het ontwerp tot het einde van de levensduur, en zal gelden voor alle soorten batterijen die in de EU worden verkocht - smartphones, huishoudelijke apparaten, scooters, elektrische auto’s of fietsen, industriële batterijen..., verduidelijkt het Europees Parlement in een persbericht. Binnen drie en een half jaar moeten mobiele telefoons en andere elektronische apparaten zo zijn ontworpen dat de batterij gemakkelijk kan worden verwijderd en vervangen.

Alle batterijen zullen labels en QR-codes moeten bevatten met informatie over hun prestaties, levensduur en samenstelling, terwijl batterijen voor scooters en auto’s, en ook sommige industriële batterijen, een “digitaal batterijpaspoort” krijgen waarin hun kenmerken worden gedetailleerd.

Vooral bedrijven die batterijen in hun producten verwerken, zullen bindende inzamelingsdoelstellingen moeten halen: voor draagbare batterijen moet het terugnamepercentage tegen 2023 45 procent van het totaal bedragen, en tegen 2030 zelfs 73 procent. Voor fiets- en scooteraccu’s zal het minimale inzamelingspercentage tegen 2028 51 procent bedragen.

Recyclage

Alle ingezamelde batterijen zullen moeten worden gerecycleerd, met hoge recuperatieniveaus voor koper, kobalt, lithium, nikkel en lood, en de tekst zal minimumniveaus opleggen voor de recuperatie van deze metalen uit afval in de samenstelling van nieuwe batterijen.

Fabrikanten zullen vanaf 2024 ook aan steeds meer duurzaamheids- en prestatie-eisen moeten voldoen en zullen hun totale verwachte CO2-voetafdruk van ontginning tot recyclage moeten rapporteren. Na 2027 wordt een maximaal emissieplafond opgelegd.

“Deze wet stelt milieueisen aan alle batterijen, of ze nu in Europa worden geproduceerd of geïmporteerd, en zal de toegang tot de Europese markt geleidelijk beperken tot de meest duurzame batterijen”, zegt het Franse Europarlementslid Pascal Canfin, voorzitter van de Milieucommissie van het Europees Parlement.

Minder afhankelijk van import

Het effect zal zijn dat de Europese batterij-industrie wordt versterkt, terwijl de EU minder afhankelijk wordt van de invoer van ‘kritieke’ metalen (lithium, nikkel, kobalt...), aldus Canfin.

“Het is een sprong voorwaarts om ons concurrentievermogen te versterken, want de EU blijft nu nog ver achter bij Azië en de Verenigde Staten op het vlak van batterijen”, zegt het Zweedse Europarlementslid Jessica Polfjard, die over het akkoord onderhandelde. Tegen 2030 wil Europa 25 procent van de wereldwijde batterijproductie voor zijn rekening nemen, tegenover slechts 3 procent in 2020.