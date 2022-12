Sophie Pécriaux neemt ontslag uit bureau Waals Parlement

PS-politica Sophie Pécriaux heeft ontslag genomen uit het bureau van het Waals Parlement, zo heeft ze vrijdagavond aangekondigd. Eerder op de dag had haar partijvoorzitter, Paul Magnette, het ontslag gevraagd van het voltallige bureau, na berichten over een controversiële reis naar Dubai vorig jaar door bureauvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) en griffier Frédéric Janssens.

Woensdag raakte bekend dat Marcourt en griffier Frédéric Janssens in november vorig jaar vier dagen hebben doorgebracht in het kader van de wereldexpo. Met vluchten in businessclass, een luxueus hotel en een private gids voor de duur van het verblijf kwam het totale kostenplaatje in de buurt van 20.000 euro, zo berichtte Le Soir. Marcourt kan zijn reis verantwoorden, de griffier niet. De man is sinds midden september geschorst, onder meer omwille van wanbeheer.

“Het bureau heeft onvoldoende toezicht gehouden op de uitgaven van de griffier en zou dus ontslag moeten nemen”, zei Magnette vrijdag bij RTBF. Hij stelt voor om het te vervangen door een nieuw samengesteld bureau, dat ook openstaat voor de oppositiepartijen.

In het orgaan zitten voorts Jacqueline Galant (MR), Manu Disabato (Ecolo) en Sybille de Coster-Bauchau (MR).

