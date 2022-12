Op haar 52ste straalt Carine in haar huisartsenpraktijk. — © djr

Over heel Vlaanderen is er een tekort aan huisartsen, onder meer vanwege de hoge werkdruk. Maar op haar 52ste waagt de West-Vlaamse Carine Vanneste nog de sprong. Na een carrière als verpleegkundige behaalde ze nu haar diploma Geneeskunde en gaat ze aan de slag in haar eigen praktijk. “Het idee rijpte toen ik Wiskunde voor dummies kocht.”