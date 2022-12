Weer penaltytrauma voor Oranje: Messi en Argentinië mogen blijven dromen van wereldtitel ondanks knotsgekke Nederlandse terugkeer

Het leek erop dat Nederland te laat wakker was geworden. Pas tien minuten voor tijd met de inbreng van Weghorst kreeg Oranje plots de grinta die het de ganse wedstrijd had gemist. De spits van Besiktas kopte prompt de 2-1 binnen. Het werd pompen of verzuipen voor de Argentijnen. Een eerste vrije trap van Berghuis ging nog de mist in. Een tweede vrije trap was een uitstekend ingestudeerd nummertje tussen Koopmeiners en Weghorst. De tweede draaide zich vrij en duwde de 2-2 binnen in de laatste minuut van de tien minuten extra tijd. Bijna een Houdini-ontsnapping van Nederland maar dus net niet. Fernandez trapte de beslissende penalty voor Argentinië binnen.

Thriller

Wat een thriller. Molina zorgde voor de openingstreffer en dat was een opportunistische afwerking. Toch gingen alle ogen naar Lionel Messi. Hij zag een opening waar hij die alleen kan zien. In een doolhof van spelersbenen zag hij Molina oprukken en speelde op de millimeter juist en op de perfecte snelheid in zijn loop. Het is het genie om openingen te vinden in de drukte. Wij zagen een woud van benen, Messi zag een stadskaart waar hij perfect weet welke weg waar op uitgeeft en hoe je het snelst van het ene punt naar het andere trekt. Zelfs als je het beeld van je televisie zou stilzetten, was het bijna onmogelijk om die optie te zien. Messi zag ze. Zelfs scheidsrechter Lahoz kreeg bewondering voor zoveel gratie. In de tweede helft weigerde hij Messi een gele kaart te geven na nochtans heel duidelijk opzettelijk handspel. Mededogen voor de kunstenaar.

© EPA-EFE

De Argentijnse bondscoach had de wedstrijd van Nederland tegen de VS goed bekeken en was onder de indruk van de wingbacks. Daarom paste Lionel Scaloni zijn 4-3-3 aan en ging gespiegeld hetzelfde spelen als de 5-3-2 van Oranje. Een goede zet bleek na 45 minuten want het was Nahuel Molina die namens Argentinië even na het halfuur scoorde. De wingback die Daley Blind moest opvangen… Over de geniale pass van Messi hebben we het al uitgebreid gehad.

Verdiend

Het was een licht verdiende voorsprong na 45 minuten. De Argentijnen waren met de meest offensieve intenties aan de wedstrijd begonnen. Dat moet je wel in een context van een kwartfinale op het WK plaatsen. Want niemand is dan bereid om risico’s te nemen. Het duurde dan ook 22 minuten alvorens we een schot op doel ontwaarden. Het was Messi die zich vrij draaide en naar doel schoot. De poging belandde on-Messiaans hoog over. Tegen Mexico scoorde hij nog vanuit die positie.

Er was even een reactie van Nederland. Bergwijn kreeg de mogelijkheid om aan te leggen maar zijn trap belandde heel ver naast. Argentinië en Nederland hadden ongeveer even veel de bal en zo was de wedstrijd in evenwicht met meer halve kansen voor de Argentijnen. De Paul plaatste nog een rollertje in de handen van Noppert. De doelman van Heerenveen, die hier in Qatar zijn internationale debuut maakt, zal in zijn tijd op lagere niveaus wel moeilijkere schoten te verwerken hebben gekregen. Tegen de intipper van Molina had hij geen verhaal. Met de rust in zicht draaide Messi zich nog eens vrij ten koste van Aké maar met rechts miste zijn poging kracht. Noppert pakte zonder veel problemen.

Van Gaal grijpt in

Van Gaal greep bij de rust kordaat in. Bergwijn en De Roon eruit, Berghuis en Koopmeiners erin. Het moest inderdaad anders. Tegen het einde van de eerste helft was Oranje een beetje naar voren opgeschoven maar het was vooral op stilstaande fasen dat ze hadden gedreigd. Emiliano Martinez moest niet veel ballen pakken. De doelman van Aston Villa beleefde tot dan een rustige avond. Het was een pittige wedstrijd met de Argentijnen die de botte bijl niet schuwden. Hun overgave was ontroerend. Voor elke bal gingen ze de volle honderd procent. Allemaal, op eentje na. Hij droeg de aanvoerdersband. Die spaarde zich om beslissingen te forceren.

© EPA-EFE

Nederland moest komen en daar had het duidelijk moeite mee. Het ganse toernooi speelt het al vanuit een egelstelling om dan op de tegenaanval de tegenstander te verrassen. Oranje kwam lang amper in de buurt van Martinez. Het was Messi die nog het gevaarlijkst was met een vrije trap die net over ging. Een vrije trap die weer maar eens door hemzelf was uitgelokt. De Hollandse veer brak helemaal toen Dumfries aan de rand van het strafschopgebied onnodig Acuna onderuithaalde. Strafschop en Messi klaarde dat klusje ook nog even.

Maar dan kwam Weghorst en die liet de wedstrijd nog wat langer duren. Argentinië drong nog het felst aan in de verlengingen met een schot op de paal van Fernandez. De strafschoppen brachten uiteindelijk de beslissing.