Een DJ, een rapper, en een YouTuber: zij gaan dankzij en samen met Japanse miljardair naar de maan

Yusaku Maezawa (centraal) met enkele van zijn reisgenoten. — © via REUTERS

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa heeft in een video bekendgemaakt wie met hem een SpaceX-ruimtereis rond de maan mogen maken. Het gaat om acht mensen, onder wie een dj, K-pop-superster, Youtuber, fotograaf en een acteur.

Vier jaar geleden werd bekend dat Maezawa de eerste persoon ooit was die een reisje naar de maan had geboekt. Dat deed hij bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse miljardair Elon Musk. Vorig jaar kondigde hij aan acht tickets weg te geven voor zijn ruimtereis. Mensen over de hele wereld konden zich opgeven.

De uitverkorenen zijn de Amerikaanse dj Steve Aoki en zijn landgenoot en Youtuber Tim Dodd, de Tsjechische artiest Yemi A.D., Ierse fotograaf Rhiannon Adam en zijn Britse collega Karim Iliya. Ook de Amerikaanse filmmaker Brendan Hall, Indiase acteur Dev Joshi en Zuid-Koreaanse rapper T.O.P. mogen mee. Daarnaast zijn er twee reserveplaatsen voor de Amerikaanse snowboarder Kaitlyn Farrington en Japanse danser Miyu, maakte Maezawa in een video bekend.

“Ik hoop dat zij allemaal beseffen welke verantwoordelijkheden passen bij het verlaten van de aarde en een reis naar de maan en terug”, zei Maezawa in de video op YouTube. Hij voegde daaraan toe dat de bemanning “veel zal leren van deze ervaring” en hoopt dat dat uiteindelijk resulteert in bijdrages aan “de planeet en de menselijkheid”.

Al eens twee weken in ISS

De ruimtereis, die zo’n zes dagen moet duren, staat voor 2023 gepland met Starship, een ruimtevaartuig waaraan SpaceX momenteel de laatste hand legt. Musk heeft nog voor het einde van dit jaar een testvlucht in een baan rond de aarde beloofd. In de atmosfeer zijn al wel succesvolle testvluchten uitgevoerd met onderdelen van Starship.

Maezawa verdiende zijn fortuin met de onlineverkoop van kleding. De miljardair staat bekend om zijn liefde voor ruimtevaart en bracht in 2021 al een kleine twee weken door in het ruimtestation ISS. Hij kwam eerder in het nieuws omdat hij online een advertentie plaatste om een vriendin te vinden die met hem mee naar de maan wilde reizen.