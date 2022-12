Witte Huis ongerust over “grootschalige militaire partnerschap” tussen Rusland en Iran: “Nefast voor internationale gemeenschap”

John Kirby, woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad, verwees naar het gebruik door het Russische leger van Iraanse drones in Oekraïne. Hij is van mening dat Rusland in ruil daarvoor “Iran een ongekend niveau van militaire en technische steun biedt die transformeert hun relatie tot een volledig defensiepartnerschap.” Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten overwegen Moskou en Teheran de lancering van een gezamenlijke productie van drones in Rusland.

In ruil daarvoor is Moskou volgens de Verenigde Staten van plan Iran te voorzien van “geavanceerde” uitrusting, helikopters, luchtafweersystemen en straaljagers. Kirby herinnerde eraan dat Iran volgens Washington nog steeds overwoog om “honderden” ballistische raketten aan Rusland te verkopen.

Kirby heeft ook aangegeven dat de Verenigde Staten “drie in Rusland gevestigde entiteiten” zullen bestraffen die bijzonder actief zijn in “de verwerving en het gebruik van Iraanse drones”.