Bekende Amerikaanse sportjournalist plots overleden tijdens kwartfinale in Qatar, broer deel emotionele video: “Hij is vermoord”

In Qatar is de bekende Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl vrijdag plots overleden terwijl hij verslag uitbracht van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië tijdens het WK voetbal. Dat meldt de Amerikaanse voetbalbond. Wahl was amper 48 jaar. Over de doodsoorzaak is tot hiertoe niets bekend. Zijn broer beweert in een videoboodschap dat Wahl vermoord werd.

Grant Wahl werkte lange tijd als voetbaljournalist voor het bekende tijdschrift Sports Illustrated en gold als een van de bekendste voetbaljournalisten in de VS. Hij verliet Sports Illustrated in 2020, maar bleef wereldwijd verslag uitbrengen over zijn geliefde sport via een betalende nieuwssite. Een van zijn laatste stukken op die site ging over de dood van een arbeidsmigrant in Qatar tijdens het WK en de onverschillige reactie daarop van de Qatarese autoriteiten. In november werd Wahl door de autoriteiten van Qatar nog kortstondig aangehouden omdat hij een regenboog-T-shirt droeg ter ondersteuning van de lgbt-gemeenschap.

Bezweken tijdens verlengingen

Wat er vrijdag precies gebeurd is waardoor Wahl overleden is, is niet duidelijk. Volgens collega’s was hij minuten voor hij bezweek nog aan het grappen en lachen in de perstribune. Hij viel achterover in zijn zitje en meteen werd hulp geroepen. “Hij zat aan zijn artikel te werken op zijn laptop”, getuigt Univision-collega Rafael Cores. “Ongeveer vier minuten voor het einde van de verlengingen gebeurde het plots. Hij was aan het lachen met een grapje op Twitter dat we een paar minuten eerder gezien hadden. Ik kan het niet geloven.”

Donderdag zei Wahl in een podcast nog dat hij het fysiek moeilijk had in Qatar. “Mijn lichaam laat het afweten. Drie weken met weinig slaap, veel stress en heel veel werk kunnen dat met je doen. Tien dagen lang had ik een kleine verkoudheid, maar dat is iets ernstiger geworden. Tijdens de wedstrijd tussen de VS en Nederland had ik hevige pijn in mijn borstkas.” De man testte naar eigen zeggen negatief op Covid-19 en liet zich onderzoeken in het ziekenhuis. Daar werd bronchitis vastgesteld, en Wahl werd op een antibioticakuur gezet. “Maar veel beter gaat het daardoor nog altijd niet”, zei hij donderdag nog.

Broer emotioneel

Op Instagram deelt zijn broer Eric een emotionele video over zijn broer. Eric, die homo is, maakt daarin duidelijk dat hij denkt dat zijn broer vermoord werd door zijn openlijke steun voor de lgbt-gemeenschap. “Ik ben de reden dat hij dat T-shirt gedragen heeft op het WK. Hij is niet zomaar gestorven, hij is vermoord”, zegt Eric.