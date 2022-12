Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai veroordeeld tot vijf jaar cel in fraudezaak

De Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai (75) moet voor vijf jaar en negen maanden naar de gevangenis. Hij werd schuldig bevonden in een fraudezaak die draaide rond het gebouw waar een van zijn kranten in ondergebracht is.

De 75-jarige Jimmy Lai is een van de meest prominente critici van China in Hongkong. Hij heeft er net een lange gevangenisstraf opzitten nadat hij in december 2020 schuldig bevonden werd aan het bijwonen van een illegale bijeenkomst in juni 2020 om het protest op het Tiananmenplein te herdenken.

Fraude

Nu is Lai ook nog tweemaal schuldig bevonden in een fraudezaak. Hij zou toegedekt hebben dat een privébedrijf, Dico Consultants Ltd, onderdak gekregen had in het hoofdkwartier van de opgedoekte krant Apple Daily en zo het leasecontract met de krant schond. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden. Lai mag van de rechter bovendien gedurende acht jaar geen enkele onderneming leiden en moet een boete betalen van omgerekend 247.000 euro. Zijn 61-jarige collega Wong Wai-keung kreeg dezelfde gevangenisstraf opgelegd.

“Lai heeft gehandeld onder de beschermende paraplu van een mediaorganisatie”, zei rechter Stanley Chan. “Deze aanval op een mediamagnaat is zeker geen aanval op de persvrijheid.” Omdat Lai tot bekentenissen was overgegaan tijdens het onderzoek, werd zijn straf met drie maanden verminderd.

Apple Daily, de liberale krant van Lai, werd midden 2021 opgedoekt nadat in China 500 agenten de redactie waren binnengevallen en de krant beschuldigd werd van het optreden van de nationale veiligheidswet. Alle topfiguren van het overkoepelende bedrijf Next Digital werden thuis opgepakt. De krant werd door de zware druk opgedoekt.

Bezorgdheid

In het westen, waaronder de VS, heerst grote bezorgdheid over wat in Hongkong gebeurt met personen als Jimmy Lai. De westerse leiders zien daarin inbreuken tegen de mensenrechten en fundamentele vrijheden, voor door de nationale veiligheidswet die China er ingevoerd heeft. “De uitgebreide strafzaak tegen Jimmy Lai is een vendetta tegen een belangrijk voorvechter van democratie en mediavrijheid in Hongkon”, zei ook Maya Wang van Human Rights Watch als reactie op zijn nieuwe veroordeling. Dinsdag gaat bovendien nog een andere belangrijke zaak verder waarin Lai betrokken is. Die draait rond vermeende samenzwering met buitenlanders, en Lai riskeert daar levenslang. Wang vraagt om de vervolgingen te staken en hem vrij te laten.