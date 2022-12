Duitse energiereus op zijn hoede voor gasleveringen tijdens winter: “We hebben geen reserves, het weer is de bepalende factor”

“Duitsland heeft al het mogelijke gedaan, huishoudens en industrie besparen gas”, zei hij. De maand oktober was bovendien zo zacht dat het land het opgeslagen gas nauwelijks moest aanspreken. Krebber waarschuwt wel: “We hebben helemaal geen reserves”.

De Duitse regering haastte zich om de gasopslagplaatsen van het land te vullen in de aanloop naar de koudere wintermaanden en zoekt naar nieuwe aanvoerkanalen. Dat is nodig nadat het Russische gas dit jaar niet meer naar Duitsland stroomde door het conflict tussen Moskou en de westerse landen over de invasie in Oekraïne.

Wat betreft elektriciteit zal Duitsland deze winter meer dan ooit tevoren naar Frankrijk exporteren. “Ik ben redelijk optimistisch dat we de winter goed zullen doorkomen wat elektriciteit betreft”, zei Krebber.