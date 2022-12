Engelse pers roept op voor clash tegen Frankrijk: “Sta op en wees helden”

Ze kunnen er wat van, de Engelse tabloids. De kwartfinale tegen Frankrijk is dan ook de uitgelezen gelegenheid om nog eens met vindingrijke en emotioneel beladen koppen uit te pakken.

“Stand up and be heroers”, “Sta op en wees helden”, smeekt de Daily Mail. “Grit’s coming home”, “Karakter komt thuis”, weet The Mirror nu al. Zelfs de eerbiedwaardige Times heeft de WK-koorts duidelijk te pakken. “Yes oui can”, creëert de titelredacteur van dienst, verwijzend naar het voormalig leitmotiv van Amerikaans president Barack Obama.

Maar de oscar van de dag ging toch maar weer naar The Sun. “Now let’s make French toast, lads”, “En laten we nu een Franse toast maken, jongens”, kopte de tabloid bij uitstek, met de contouren van Harry Kane verwerkt in een ochtendlijke toast. Dat ze zich bij hun koffie maar niet verslikken in Kylian Mbappé.