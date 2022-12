Medewerker lagere school in Nederland dwingt kinderen om horrorfilms te kijken tijdens naschoolse opvang

Minstens twee klassen van basisschool De Kleine Reus in Amsterdam, met in totaal een veertigtal leerlingen tussen 7 en 9 jaar oud, hebben naar horrorfilms moeten kijken tijdens de naschoolse opvang. Hoeveel keer het gebeurd is, is nog niet duidelijk. De films die de invaller toonde, waren onder meer The exorcist en District 9. Dat zijn allebei films die niet toegelaten zijn om aan kinderen te vertonen.

De politie is een onderzoek gestart naar de beweegredenen van de medewerker om dat te doen.