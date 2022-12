Harry & Meghan-docu blijft nazinderen: Netflix vroeg BBC geen toestemming voor verboden interview met prinses Diana

Alsof de inhoud van de Netflix-documentaire Harry & Meghan nog niet voldoende ophef veroorzaakt, is er nu een nieuw probleem aan het licht gekomen: de BBC heeft Netflix geen uitdrukkelijke toestemming gegeven om twee fragmenten uit het omstreden interview met prinses Diana uit te zenden. De topman van de BBC had de koninklijke familie nochtans beloofd dat het interview nooit meer vertoond zou worden.

De Britse openbare omroep BBC en Netflix hebben een overeenkomst over het gebruik van elkaars beelden. Een ‘fair dealing’-akkoord, noemen ze het zelf, dat bepaalt dat ze elkaars beelden mogen gebruiken zolang dat op een eerlijke manier gebeurt. Maar leeft Netflix dat akkoord wel na, is de vraag die veel politici en opiniemakers in het Verenigd Koninkrijk zich vrijdag stelden.

De aanleiding is de eerste aflevering van de veelbesproken zesdelige reeks Harry & Meghan. Daarin worden twee fragmenten getoond uit het interview met prinses Diana uit BBC-programma Panorama, goed voor in totaal 42 seconden. Dat interview is al voer geweest voor talrijke discussies en onderzoeken. Een van die onderzoeken had geconcludeerd dat interviewer Martin Bashir gezondheid had tegen de deontologische code en prinses Diana tijdens dat interviewer niet correct behandeld had.

Nooit meer tonen

Het is om die reden dat BBC-topman Tim Davie in juli besloten had om het interview nooit meer te tonen. “Nu we weten hoe schokkend het interview echt verkregen is, heb ik beslist dat we het programma nooit meer zullen tonen en nooit meer een andere zender toestemming zullen geven om het uit te zenden.” Hij riep andere zenders en productiehuizen toen op dat na te leven. Prins William, een van de zonen van Diana, vroeg hetzelfde.

Netflix blijkt zich daar nu geen gevolg aan gegeven te hebben. The telegraph kwam te weten dat het geen toestemming gevraagd heeft aan BBC om het interview uit te zenden. Dat moet door hun akkoord niet, maar het heeft de vraag van Davie en prins William daarmee wel zomaar in de wind geslagen. De kritiek is dan ook groot. Politici roepen op dat de BBC Netflix verplicht om het interview uit de aflevering van de reeks te verwijderen.

Netflix en het Britse koningshuis hebben nog niet gereageerd op de nieuwe kwestie.