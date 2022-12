Verontwaardiging in Tsjechië: Oekraïense vluchtelingen moeten wijken voor skiënde parlementsleden

In Tsjechië is er publieke verontwaardiging ontstaan nadat een groep van Oekraïense vluchtelingen, die gehuisvest was in een recreatiecentrum in het wintersportgebied van Harrachov, moet verhuizen. Het gebouw is eigendom van het Tsjechische parlement en verschillende parlementairen willen er tijdens de vakantie komen om te skiën.