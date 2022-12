Politie overmeestert gewapende gijzelnemer in winkelcentrum in Dresden, die verdacht wordt van moord op zijn moeder

In Dresden, in het zuiden van Duitsland, heeft de politie een gewapende man (40) overmeesterd nadat die enkele mensen gijzelde in een winkelcentrum. De gijzelnemer wordt ervan verdacht eerst zijn 70-jarige moeder gedood te hebben en daarna een of meerdere schoten gelost te hebben aan het hoofdkwartier van een radiozender. Vervolgens vluchtte hij naar een winkelcentrum en gijzelde hij een vrouw en een kind.

Een indrukwekkende politiemacht was zaterdagmiddag op de been in Dresden. Onder meer het winkelcentrum Altmarktgalerie en de ruime omgeving werden afgesloten, waardoor ook de kerstmarkt - de beroemde Striezelmarkt van Dresden - niet toegankelijk was. Een gewapende man van 40 jaar had zich verschanst in een winkelcentrum, waar hij een vrouw en een kind gijzelde.

Hij wordt ervan verdacht eerst zijn 70-jarige moeder gedood te hebben in haar appartement, waarna hij tevergeefs probeerde om het gebouw van Radio Dresden binnen te geraken. Hij schoot daar op de branddeur aan de hoofdingang, maar geraakte niet binnen. “Gelukkig zijn al onze personeelsleden veilig en wel”, reageert Radio Dresden-topman Tino Utassy bij Bild.

Toen de radiomakers de politie belden en agenten ter plaatse kwamen, vluchtte de gewapende veertiger in een winkelcentrum op ongeveer een kilometer afstand. Daar hield hij meer dan een uur een of meerdere mensen gegijzeld. De politie legde contact met hem via telefoon en slaagde er rond 12.30 uur in hem te overmeesteren toen het de winkel bestormde waar hij verschanst zat. De man raakte daarbij gewond, de gijzelaars bleven ongedeerd.