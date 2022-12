LIVE. Marokkaanse supporters vieren historische overwinning tegen Portugal in Antwerpen en Brussel

Rust keert terug in Brussel en Antwerpen

Zowel in Brussel als in Antwerpen lijkt de rust te zijn teruggekeerd. Na de match tussen Marokko en Portugal braken relletjes uit, al dient gezegd dat het minder erg was dan bij de vorige matchen. De politie had vooraf aangekondigd dat ze sneller zouden ingrijpen en dat gebeurde ook. Hoeveel arrestaties er zijn verricht is nog niet duidelijk. Maar er is wel materiële schade en op het Antwerpse Kiel raakte een man zwaar gewond door vuurwerk. Hij zou drie vinger kwijt zijn.