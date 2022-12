Fruitmarkt Cools legt na 85 jaar de boeken neer en sluit 30 winkels: “Dit doet pijn als familiebedrijf”

Voor alle dertig winkels van Fruitmarkt Cools stopt het zaterdag. Tachtig werknemers verliezen daardoor hun job. Maandag zal het faillissement officieel zijn. “Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er enkele factoren ontstaan die voor een moeilijk verloop zorgden. We voelden overal de zeer sterk stijgende energiekosten, maar ook de gestegen personeelskosten, en de inflatie. Alles samen maakte dat we voor het eerst in 85 jaar tegen rode cijfers aankeken.”

Fruitmarkt Cools had de laatste maanden al zes winkels in alle stilte gesloten. Vanavond gaan ook de resterende 24 winkels dicht. De vestigingen liggen verspreid over de provincie Antwerpen en net over de grens in Lommel (Limburg) en Aarschot (Vlaams-Brabant). Een van de bekendste winkels is die aan het rondpunt van Wommelgem.

De winkel in Wommelgem. — © BFM

Door de stijgende kosten en het tekort aan aanvoer ziet eigenaar Luc Cools zich genoodzaakt om de boeken neer te leggen. “Fruitmarkt Cools kocht overschotten op die grote spelers zoals Delhaize of Carrefour op de valreep niet afnemen bij hun importeur. Die producten zetten wij dan aan een scherpe prijs-kwaliteitverhouding in de winkels. Dat heeft zo jaren gewerkt. Die agressieve promotiepolitiek is niet meer mogelijk nu de grote spelers alles wat een importeur aanbiedt, ook effectief opkopen”, zegt Cools.

Wel kan Cools nog enigszins positief nieuws geven. “Onze winkels in het centrum van Antwerpen hebben minder te lijden onder de concurrentie van het grote aantal supermarkten en blijven gewoon open.” Voor de andere winkels wordt er gezocht naar een oplossing. “Waarschijnlijk door een opsplitsing in kleinere entiteiten van enkele winkels waardoor de zware logistieke kost van een groot magazijn, vele vrachtwagens, chauffeurs en orderpickers aanzienlijk kan verlaagd worden en we trachten zoveel als mogelijk banen te redden”, besluit Cools.