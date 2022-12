Onderzoek naar corruptie Golfstaat: “Geen geïsoleerd incident”

In het onderzoek naar omkoping van leden van het Europees Parlement door een Perzische Golfstaat zijn vrijdag zestien huiszoekingen uitgevoerd en vijf personen opgepakt. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek zou het gaan om Qatar, waar momenteel het WK voetbal plaatsvindt.

“Dit is misschien wel het meest flagrante geval van vermeende corruptie dat het Europees Parlement in vele jaren heeft meegemaakt, maar het gaat niet om een geïsoleerd incident”, zo valt te lezen op de site van Transparency International. “Elke poging om de verantwoordingsplicht te verbeteren wordt geblokkeerd door het Bureau (het bestuursorgaan van het Parlement dat de regels vaststelt, red.), met de instemming van een meerderheid van de parlementsleden.”

De organisatie uitte ook kritiek op de “achterkamerdeal” die het Bureau onlangs heeft goedgekeurd voor de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal van het Parlement en noemde de aanstelling “emblematisch voor een instelling die vindt dat ethiek en integriteitsregels enkel voor anderen moeten gelden”.

Verschillende Europarlementariërs hebben ondertussen kritiek geuit op de vermeende corruptie en riepen op tot debat. Bovendien heeft ook de groene fractie binnen het Parlement (Greens/EFA in the EU Parliament) aangekondigd zich te verzetten tegen de onderhandelingen over visumversoepelingen voor Qatarezen in de EU. Die gesprekken zouden maandag in Straatsburg plaatsvinden.

LEES OOK. Vicevoorzitter opgepakt, huiszoekingen bij medewerkers Belgische PS-parlementsleden: mengde Qatar zich in Europees Parlement door omkoping en corruptie?